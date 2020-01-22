Леброн прокомментировал самое крупное поражение «Лейкерс» от «Бостона» за 50 лет

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на поражение в гостевом матче команды с «Бостон Селтикс», который состоялся позавчера, 20 января.

Леброн отметился дабл-даблом, набрав 15 очков и отдав 13 результативных передач, но «Бостон» победил «Лейкерс» со счётом 139:107, и это самый большой разрыв в счёте в матчах этих команд за 50 лет. В 1969 году итоговое преимущество «Лейкерс» над «Селтикс» в одном из матчей составило 35 очков.

«Слушайте, это просто было хорошее, олдскульное надирание задниц. Вот и всё.

Они превзошли нас во всех аспектах игры: на периметре и под кольцом, очки после потерь, подборы в нападении. Это главные факторы поражения», — цитирует Джеймса ESPN.