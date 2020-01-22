Плаза: у «Олимпиакоса» должно быть больше сил, но нам нельзя плакать

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от матча Евролиги, в котором его команда примет «Олимпиакос». Специалист отметил, что пирейцы подходят ко встрече в лучшем физическом состоянии.

"«Олимпиакос», возможно, тоже приедет уставшим, ведь только что прошла «двойная неделя» в Евролиге. Но нужно понимать, что соперник играет только здесь, в Евролиге, и имеет другую команду для выступлений во втором дивизионе чемпионата Греции. Так что у них две команды, и сил у соперника должно быть больше. Но нам нельзя жаловаться или плакать, нужно просто показать всё, на что мы способны, сыграть в свой лучший баскетбол.

Если нам удастся это сделать, то у нас есть шансы. Например, посмотрите на игру с ЦСКА — счёт ведь не отражает того, как мы сражались. Или с «Басконией», которую мы победили, или с «Валенсией», где мы тоже сопротивлялись до последнего. Так что мы планируем сыграть так, как можем, и победить", — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».