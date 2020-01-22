MVP НБА Адетокунбо показал исключительную футбольную технику

24 января баскетбольный мир Парижа ждёт грандиозное по европейским меркам событие. Здесь пройдёт матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся одна из лучших команд лиги «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». Команды уже прибыли в Старый свет, а лидер висконсинцев, форвард Яннис Адетокунбо проводит медиа-мероприятия.

Так, Яннис посетил стадион «Парк де Пренс», где показал своё футбольное мастерство. Грек продемонстрировал, как умеет чеканить мяч, сообщает пресс-служба НБА на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, Адетокунбо — MVP минувшего сезона НБА. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 42 матчах, набирая в них 30,0 очка, собирая 12,9 подбора и совершая 5,6 передачи.