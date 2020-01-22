20 очков Льюиса не спасли «Енисей» от поражения в матче с «Бахчешехиром» в Кубке ФИБА

В Стамбуле завершился матч пятого тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА, в котором «Бахчешехир» принимал «Енисей».

Гости успешно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в 5 очков — 25:20. Но уже во второй десятиминутке команда из Турции отыгралась и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 51:43. В третьем игровом отрезке «Бахчешехир» вёл уже с двузначным счётом — 80:69.

В заключительные десять минут матча красноярцы пытались отыграться, но лишь немного сократили отставание. В итоге «Бахчешехир» одержал победу со счётом 103:95.

Лучшим в составе победителей стал Трэй Голден, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 14 передач. У «Енисея» отличился Чейвон Льюис, набравший 20 баллов.

Это поражение лишило «Енисей» шансов на выход в плей-офф.