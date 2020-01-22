1 февраля в Уфе пройдёт Матч звёзд АСБ

Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола 2020 года состоится 1 февраля в столице Башкортостана на «Уфа-Арене». Специально для шоу домашний лёд хоккейного клуба «Салават Юлаев» трансформируют в баскетбольную площадку.

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет 800 команд из 70 регионов России, ежегодно проводит более 5 000 матчей, около трети профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Её лучшие игроки представляли Россию на Всемирной летней универсиаде 2019 года в Неаполе.

Матч звёзд АСБ – главное выставочное событие Ассоциации и одно из центральных событий студенческого спорта России. 1 февраля 2020 года в Уфе состоится зрелищный шоу-матч с участием лучших баскетболистов АСБ: игра сборной Востока против Запада, конкурс трёхочковых бросков и слэм-данк контест, развлечения для зрителей, фан-зона. Специальный гость – популярный хип-хоп-исполнитель Thomas Mraz, который выступит в предматчевой программе.

В прошлые годы немало будущих профессиональных игроков становились участниками Матча звёзд АСБ, ещё будучи студентами и выступая в чемпионате АСБ. Среди них: действующий игрок БК УНИКС Андрей Кощеев, экс-игрок МБА Станислав Крайнов, победитель молодёжного Кубка мира 3х3 Станислав Шаров, серебряный призёр Суперлиги-2 Никита Иванов, игрок испанского чемпионата Мария-Маргарита Давыдова и другие профессиональные баскетболисты.