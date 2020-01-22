Участник драки в матче студенческих команд отстранён на неопределённый срок

В ночь на 22 января по московскому времени в студенческой баскетбольной лиге NCAA состоялся матч между «Канзас Джейхоукс» и «Канзас Стэйт». Встреча завершилась массовой дракой баскетболистов. Всё началось с перехвата игрока «Канзас Стэйт», он попробовал завершить атаку данком, но был накрыт форвардом «Джейхоукс» Сильвио де Соузой.
Инцидент привёл к потасовке, к которой присоединились команды практически в полном составе. Драка переместилась за пределы паркета и продолжалась уже на трибунах. Всё тот же Соуза схватил стул и начал размахивать им в толпе.
Большой скандал в студенческой лиге расследуется, но уже сейчас де Соуза отстранён от выступлений на неопределённый срок, сообщает страница SportsCenter в «Твиттере».
Де Соуза — ангольский баскетболист, который проводит в «Канзас Джейхоукс» второй сезон. В нынешнем чемпионате он принял участие в 18 матчах, набирая в них 2,6 очка и собирая 2,8 подбора.
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