Адетокунбо: мог бы делить одну раздевалку с Неймаром и Мбаппе, но баскетбол выбрал меня

24 января Париж увидит воочию матч НБА. Здесь встретятся «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». Команды уже прибыли во Францию. Висконсинцы не теряют времени даром и участвую в медийных мероприятиях. Так игроки «Бакс» посетили домашнюю арену ПСЖ и побывали в раздевалке чемпионов Франции, а позже посидели на трибунах.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо пошутил, что мог бы выступать в Лиге чемпионов плечом к плечу с футболистами ПСЖ Неймаром и Мбаппе.

«Я бы мог делить с Неймаром и Мбаппе одну раздевалку. Выступать в Лиге чемпионов, но выбрал баскетбол. Вообще-то, это баскетбол выбрал меня», — сказал грек на видео, размещённом на официальной странице «Милуоки Бакс» в «Твиттере».

Напомним, Адетокунбо является MVP минувшего сезона НБА. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 42 матчах, набирая в них 30,0 очка, собирая 12,9 подбора и совершая 5,6 передачи.