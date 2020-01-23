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49 очков Дэвиса и Леброна на двоих помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк»

49 очков Дэвиса и Леброна на двоих помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой гостей со счётом 100:92.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Энтони Дэвис, набравший 28 очков. Леброн Джеймс записал в свой актив 21 очко.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Маркус Моррис, на счету которого 20 очков.

Таким образом, «Нью-Йорк» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр. «Лейкерс» в свою очередь одержали вторую победу за последние три игры.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 107:95. «Бостон Селтикс» в свою очередь также дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 119:95.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Моррис - 20, Дотсон - 17, Рэндл - 16, Гибсон - 12, Пэйтон - 8, Баллок - 5, Нокс - 5, Портис - 5, Робинсон - 4, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Нтиликина, Смит, Трир, Эллингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 21, Колдуэлл-Поуп - 13, Кузма - 10, Рондо - 8, Макги - 6, Ховард - 5, Брэдли - 4, Грин - 3, Карузо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 95
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 22, Пауэлл - 18, Сиакам - 18, Марк Газоль - 17, Ибака - 16, Лоури - 16, Watson, Ануноби, Бриссетт, Буше, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 22, Коркмаз - 17, Симмонс - 17, Тибулл - 13, Милтон - 9, Хорфорд - 7, Скотт - 6, Нето - 3, Pelle - 1, Shayok, Болден, Бёрк, О'Куинн, Ричардсон, Смит, Эмбиид, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 95
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Тайс - 14, Кантер - 13, Смарт - 12, Хэйворд - 12, Уонамэйкер - 10, Грин - 9, Уокер - 8, Оджелей - 7, Эдвардс - 7, Пуарье - 2, Уильямс - 2, Waters, Браун, Лэнгфорд, Уильямс, Фалль
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 16, Джексон - 13, Хилл - 13, Аллен - 10, Андерсон - 10, Кларк - 9, Мелтон - 8, Брукс - 6, Джонс - 3, Краудер - 3, Гудурич - 2, Морант - 2, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
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