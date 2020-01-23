49 очков Дэвиса и Леброна на двоих помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой гостей со счётом 100:92.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Энтони Дэвис, набравший 28 очков. Леброн Джеймс записал в свой актив 21 очко.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Маркус Моррис, на счету которого 20 очков.

Таким образом, «Нью-Йорк» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр. «Лейкерс» в свою очередь одержали вторую победу за последние три игры.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 107:95. «Бостон Селтикс» в свою очередь также дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 119:95.