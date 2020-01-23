Дабл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» обыграть «Денвер», у Йокича – трипл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) и завершилась победой хозяев со счётом 121:105.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 28 очков 16 подборов. Также дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Клинт Капела. Джеймс Харден записал в свой актив 27 очков.
В составе проигравшей команды трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич.
В параллельном матче «Детройт Пистонс» на своей площадке разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 127:106. «Атланта Хоукс» в свою очередь также дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 102:95.
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
121 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 28, Харден - 27, Гордон - 25, Капела - 14, Риверс - 11, Такер - 8, Клемонс - 2, Маклемор - 2, Хартенштайн - 2, Хаус - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Сефолоша, Чендлер
Денвер Наггетс: Йокич - 19, Грант - 17, Дозьер - 15, Крэйг - 14, Бисли - 12, Моррис - 11, Бартон - 8, Эрнангомес - 4, Чанчар - 3, Вандербилт - 2, Bol, Маррей, Миллсэп, Пламли, Портер, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
127 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Детройт Пистонс: Вуд - 23, Джексон - 22, Роуз - 22, Галлоуэй - 14, Михайлюк - 13, Моррис - 13, Мейкер - 10, Снелл - 6, Думбуйа - 4, King, Боун, Браун, Гриффин, Драммонд, Кеннард, Томас, Фрейзер
Сакраменто Кингз: Фокс - 22, Богданович - 19, Бьелица - 14, Хилд - 14, Дедмон - 13, Барнс - 8, Бэйзмор - 7, Джайлс - 3, Джозеф - 3, Феррелл - 2, Джеймс - 1, Guy, Багли III, Джеффрис, Толливер, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
102 : 95
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Коллинс - 33, Гудвин - 19, Хаертер - 12, Реддиш - 10, Хантер - 8, Лень - 7, Фернанду - 6, Картер - 3, Тиг - 3, Грэм - 1, Бембри, Браун, Джонс, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Янг
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 30, Л. Уильямс - 18, Шамет - 13, Зубац - 11, Макгрудер - 7, Харклесс - 6, Грин - 3, Робинсон - 3, Паттерсон - 2, Мэнн - 1, Уолтон - 1, Coffey, Беверли, Джордж, Кабенгеле, Леонард, Мотли
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