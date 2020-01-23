Дабл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» обыграть «Денвер», у Йокича – трипл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) и завершилась победой хозяев со счётом 121:105.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 28 очков 16 подборов. Также дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Клинт Капела. Джеймс Харден записал в свой актив 27 очков.

В составе проигравшей команды трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 10 передач оформил Никола Йокич.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» на своей площадке разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 127:106. «Атланта Хоукс» в свою очередь также дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 102:95.