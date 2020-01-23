40 очков Таунса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой хозяев со счётом 117:110.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 25 очков. Кристиано Фелисио оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, набравший 40 очков. Эндрю Уиггинс записал в свой актив 25 очков.

Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу за последние три игры. «Миннесота» в свою очередь потерпела седьмое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» сыграет с «Сакраменто Кингз», а «Миннесота Тимбервулвз» встретится с «Хьюстон Рокетс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».