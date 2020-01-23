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40 очков Таунса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Чикаго»

40 очков Таунса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась победой хозяев со счётом 117:110.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, набравший 25 очков. Кристиано Фелисио оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, набравший 40 очков. Эндрю Уиггинс записал в свой актив 25 очков.

Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу за последние три игры. «Миннесота» в свою очередь потерпела седьмое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» сыграет с «Сакраменто Кингз», а «Миннесота Тимбервулвз» встретится с «Хьюстон Рокетс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Маркканен - 21, Корнет - 15, Данн - 14, Уайт - 12, Фелисио - 12, Хатчинсон - 9, Янг - 6, Саторански - 2, Арчидиаконоу - 1, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Картер, Портер, Страс, Харрисон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 40, Уиггинс - 25, Напьер - 16, Ковингтон - 9, Краббе - 5, Маклафлин - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Дьенг - 3, Калвер - 3, Reid, Белл, Вонле, Лейман, Мартин, Ноуэлл, Окоги
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