25 очков Уоррена и дабл-дабл Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Финикс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча проходила на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе (США) и завершилась победой гостей со счётом 112:87.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Ти Джей Уоррен, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Домантас Сабонис (24 очка и 13 подборов) и Ти Джей Макконнел (10 очков и 11 передач).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Келли Убре, набравший 17 очков.

«Финикс» потерпел второе поражение кряду. «Индиана» в свою очередь одержала шестую победу за последние семь игр.

В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Индиана Пэйсерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».