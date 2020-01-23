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25 очков Уоррена и дабл-дабл Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Финикс»

25 очков Уоррена и дабл-дабл Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча проходила на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» в Финиксе (США) и завершилась победой гостей со счётом 112:87.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Ти Джей Уоррен, набравший 25 очков. По дабл-даблу оформили Домантас Сабонис (24 очка и 13 подборов) и Ти Джей Макконнел (10 очков и 11 передач).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Келли Убре, набравший 17 очков.

«Финикс» потерпел второе поражение кряду. «Индиана» в свою очередь одержала шестую победу за последние семь игр.

В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Индиана Пэйсерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
87 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз: Убре - 17, Букер - 16, Окобо - 11, Эйтон - 10, Бриджес - 9, Рубио - 7, Картер - 6, Диалло - 5, Шарич - 4, Jerome - 2, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Камински, Харпер
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 25, Сабонис - 24, Макдермотт - 12, Холидэй - 11, Макконнел - 10, Тёрнер - 9, Холидей - 7, Брогдон - 5, Лэмб - 4, Самнер - 3, Сэмпсон - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо
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