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Результаты матчей НБА за 22 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 22 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

22 января состоялось 12 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде уступил «Атланте Хоукс». Лидер «Клипперс» Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 102:95 в пользу «Атланты».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях выиграл у «Нью-Йорк Никс». Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который набрал 28 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Его партнёр Леброн Джеймс набрал 21 очко, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Итоговый счёт — 100:92 в пользу «Лейкерс».

«Хьюстон Рокетс» дома победил «Денвер Наггетс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал дабл-дабл, набрав 28 очков, собрав 16 подборов и отдав 8 передач, а его партнёр Джеймс Харден набрал 27 очков, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 121:105 в пользу «Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 95
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 22, Пауэлл - 18, Сиакам - 18, Марк Газоль - 17, Ибака - 16, Лоури - 16, Watson, Ануноби, Бриссетт, Буше, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 22, Коркмаз - 17, Симмонс - 17, Тибулл - 13, Милтон - 9, Хорфорд - 7, Скотт - 6, Нето - 3, Pelle - 1, Shayok, Болден, Бёрк, О'Куинн, Ричардсон, Смит, Эмбиид, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
114 : 120
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Росс - 26, Вучевич - 24, Картер-Уильямс - 15, Гордон - 14, Фурнье - 12, Фульц - 11, Ивунду - 6, Берч - 4, Бамба - 2, Law, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Кларк, Огастин, Фразьер
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 31, Пол - 19, Жильжо-Александер - 18, Мускала - 14, Ноэль - 14, Галлинари - 12, Dort - 6, Диалло - 4, Базли - 2, Hervey, Roberson, Адамс, Бертон, Надер, Паттон, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
127 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Детройт Пистонс: Вуд - 23, Джексон - 22, Роуз - 22, Галлоуэй - 14, Михайлюк - 13, Моррис - 13, Мейкер - 10, Снелл - 6, Думбуйа - 4, King, Боун, Браун, Гриффин, Драммонд, Кеннард, Томас, Фрейзер
Сакраменто Кингз: Фокс - 22, Богданович - 19, Бьелица - 14, Хилд - 14, Дедмон - 13, Барнс - 8, Бэйзмор - 7, Джайлс - 3, Джозеф - 3, Феррелл - 2, Джеймс - 1, Guy, Багли III, Джеффрис, Толливер, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
92 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Моррис - 20, Дотсон - 17, Рэндл - 16, Гибсон - 12, Пэйтон - 8, Баллок - 5, Нокс - 5, Портис - 5, Робинсон - 4, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Нтиликина, Смит, Трир, Эллингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 21, Колдуэлл-Поуп - 13, Кузма - 10, Рондо - 8, Макги - 6, Ховард - 5, Брэдли - 4, Грин - 3, Карузо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 129
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 24, Горан Драгич - 22, Нанн - 14, Олиник - 14, Робинсон - 13, Джонсон - 7, Адебайо - 6, Джонс - 6, Леонард - 3, Alexander, Vincent, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Вашингтон Уизардс: Бил - 38, Дав. Бертанс - 24, Макрай - 14, Томас - 14, Маинми - 10, Браун - 9, Смит - 7, Брайант - 6, Бонга - 5, Пэйтон II - 2, Pasecniks, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 95
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Тайс - 14, Кантер - 13, Смарт - 12, Хэйворд - 12, Уонамэйкер - 10, Грин - 9, Уокер - 8, Оджелей - 7, Эдвардс - 7, Пуарье - 2, Уильямс - 2, Waters, Браун, Лэнгфорд, Уильямс, Фалль
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 16, Джексон - 13, Хилл - 13, Аллен - 10, Андерсон - 10, Кларк - 9, Мелтон - 8, Брукс - 6, Джонс - 3, Краудер - 3, Гудурич - 2, Морант - 2, Ватанабэ, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
102 : 95
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Коллинс - 33, Гудвин - 19, Хаертер - 12, Реддиш - 10, Хантер - 8, Лень - 7, Фернанду - 6, Картер - 3, Тиг - 3, Грэм - 1, Бембри, Браун, Джонс, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Янг
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 30, Л. Уильямс - 18, Шамет - 13, Зубац - 11, Макгрудер - 7, Харклесс - 6, Грин - 3, Робинсон - 3, Паттерсон - 2, Мэнн - 1, Уолтон - 1, Coffey, Беверли, Джордж, Кабенгеле, Леонард, Мотли
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 05:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
117 : 121
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Williamson - 22, Ингрэм - 22, Болл - 14, Холидей - 12, Фэйворс - 11, Редик - 10, Харт - 10, Хэйс - 9, Мур - 5, Александер-Уолкер - 2, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 32, Дерозан - 20, Мюррей - 13, Уайт - 12, Форбс - 11, Белинелли - 8, Миллз - 8, Poeltl - 6, Уокер - 6, Лайлз - 5, Samanic, Weatherspoon, Гэй, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Маркканен - 21, Корнет - 15, Данн - 14, Уайт - 12, Фелисио - 12, Хатчинсон - 9, Янг - 6, Саторански - 2, Арчидиаконоу - 1, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Картер, Портер, Страс, Харрисон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 40, Уиггинс - 25, Напьер - 16, Ковингтон - 9, Краббе - 5, Маклафлин - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Дьенг - 3, Калвер - 3, Reid, Белл, Вонле, Лейман, Мартин, Ноуэлл, Окоги
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
87 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз: Убре - 17, Букер - 16, Окобо - 11, Эйтон - 10, Бриджес - 9, Рубио - 7, Картер - 6, Диалло - 5, Шарич - 4, Jerome - 2, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Камински, Харпер
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 25, Сабонис - 24, Макдермотт - 12, Холидэй - 11, Макконнел - 10, Тёрнер - 9, Холидей - 7, Брогдон - 5, Лэмб - 4, Самнер - 3, Сэмпсон - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
121 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 28, Харден - 27, Гордон - 25, Капела - 14, Риверс - 11, Такер - 8, Клемонс - 2, Маклемор - 2, Хартенштайн - 2, Хаус - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Сефолоша, Чендлер
Денвер Наггетс: Йокич - 19, Грант - 17, Дозьер - 15, Крэйг - 14, Бисли - 12, Моррис - 11, Бартон - 8, Эрнангомес - 4, Чанчар - 3, Вандербилт - 2, Bol, Маррей, Миллсэп, Пламли, Портер, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
96 : 129
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 26, Спеллмен - 12, Крисс - 11, Пэскелл - 11, Робинсон - 10, Бёркс - 7, Ли - 6, Грин - 5, Эванс - 4, Коли-Стайн - 2, Пул - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон
Юта Джаз: Митчелл - 23, Гобер - 22, Богданович - 18, Инглс - 11, Ньянг - 11, Кларксон - 10, Конли - 8, Мудиэй - 8, Tucker - 6, О'Нил - 4, Morgan - 3, Брэдли - 3, Дэвис - 2, Wright-Foreman, Брэнтли, Они, Уильямс-Госс
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