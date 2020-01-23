Результаты матчей НБА за 22 января 2020 года

22 января состоялось 12 матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде уступил «Атланте Хоукс». Лидер «Клипперс» Кавай Леонард не играл. Окончательный счёт — 102:95 в пользу «Атланты».
«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях выиграл у «Нью-Йорк Никс». Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который набрал 28 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 передач. Его партнёр Леброн Джеймс набрал 21 очко, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Итоговый счёт — 100:92 в пользу «Лейкерс».
«Хьюстон Рокетс» дома победил «Денвер Наггетс». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») сделал дабл-дабл, набрав 28 очков, собрав 16 подборов и отдав 8 передач, а его партнёр Джеймс Харден набрал 27 очков, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 121:105 в пользу «Рокетс».
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