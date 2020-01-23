Уильямсон установил рекорд НБА в матче с «Сан-Антонио»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, набрал 22 очка, собрал 7 подборов и отдал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио». Несмотря на это, «Нью-Орлеан» на своей площадке уступил «Сан-Антонио» со счётом 117:121.

Это был первый официальный матч 19-летнего Уильямсона в НБА. Впервые в истории лиги игрок-дебютант совершил и реализовал не менее четырёх бросков из-за дуги, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 17-28 занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующим соперником «Пеликанс» будет «Денвер Наггетс».

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