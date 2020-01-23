М. Джеймса удивил прогресс «Валенсии» перед матчем с ЦСКА

Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс поделился ожиданиями перед матчем с «Валенсией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч ЦСКА — «Валенсия» состоится сегодня, 23 января, и начнётся в 20:00 мск.
В последних пяти матчах Евролиги «Валенсия» одержала четыре победы и поднялась в зону плей-офф. По итогам 20 туров регулярного чемпионата у испанского клуба 10 побед и 10 поражений, а у ЦСКА 14 побед и 6 поражений.
«Действительно, мало кто ожидал, что «Валенсия» так прибавит в последних матчах. Но для ЦСКА ничего не меняется, с любым соперником мы действуем с позиции силы и в первую очередь ориентируемся на свою игру.
Очень хочется, чтобы побольше болельщиков пришло на этот матч. Домашняя игра с «Реалом» была просто невероятной в плане поддержки», — приводят слова Джеймса «Известия».
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