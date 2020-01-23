Пашутин: наша задача — действовать жёстко против лидеров «Енисея»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«Наша задача — играть агрессивно в защите, действовать жёстко против лидеров «Енисея» Зубчича и Хога, особенно на подборах и в позиции лоу-пост. Минимизировать лёгкие мячи соперника, заставить атаковать с сопротивлением, навязать жёсткую физическую борьбу. Очень важно держать периметр, ведь у них есть Захаров, Берри и Ребич, которые атакуют с хорошим процентом с дистанции.

Нужно быть внимательными, ведь «Енисей» забивает в среднем за матч 88 очков, так что нам предстоит максимально остановить быстрый прорыв, контролировать ритм игры, заставить их играть в позиционном нападении. В атаке, как обычно, будем двигать мяч, играть в командный баскетбол и использовать слабые стороны соперника», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.