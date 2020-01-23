«Зенит» одержал третью победу в четырёх последних матчах Евролиги, одолев «Олимпиакос»
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Олимпиакос». В первой четверти пирейская команда вела в счёте — 27:24. Во второй десятиминутке хозяева сумели отыграться и выйти вперёд — 45:43.
После большого перерыва подопечные Плазы прибавили и оторвались от «Олимпиакоса» уже на восемь баллов — 66:58. В заключительном игровом отрезке гости сократили отставание, но «Зениту» всё же удалось удержать победу — 91:87.
Самым результативным в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 21 очко. Ещё 15 баллов себе в свой актив записал Густаво Айон. У «Олимпиакоса» 31 балл набрал Вассилис Спанулис.
Эта победа стала для «Зенита» третьей в последних четырёх матчах Евролиги.
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
23 января 2020, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
91 : 87
Олимпиакос
Пирей, Греция
Зенит: Воронов - 21, Айон - 15, Томас - 10, Рэнфро - 8, Холлинс - 8, Зубков - 7, Айверсон - 6, Альбиси - 6, Трушкин - 5, Понкрашов - 3, Абромайтис - 2, Пушков
Олимпиакос: Спанулис - 31, Папаниколау - 20, Принтезис - 20, Милутинов - 9, Везенков - 7, Болдуин, Кониарис, Пол, Рабит, Рочести, Харалампопулос
Читайте также
- 23 января 2020
-
22:08
-
21:53
-
20:44
-
19:47
-
18:06
-
16:12
-
15:00
-
13:50
-
12:40
-
11:34
-
10:18
-
09:10
-
09:01
-
08:20
-
07:55
-
07:24
-
06:33
-
06:18
-
00:25
- 22 января 2020
-
23:44
-
22:24
-
22:12
-
21:51
-
21:39
-
20:48
-
19:25
-
18:25
-
17:28
-
16:30
-
16:00
-
15:28
-
14:29
-
13:13
-
12:05
-
11:40
Партнерский контент