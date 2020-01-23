«Зенит» одержал третью победу в четырёх последних матчах Евролиги, одолев «Олимпиакос»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Олимпиакос». В первой четверти пирейская команда вела в счёте — 27:24. Во второй десятиминутке хозяева сумели отыграться и выйти вперёд — 45:43.

После большого перерыва подопечные Плазы прибавили и оторвались от «Олимпиакоса» уже на восемь баллов — 66:58. В заключительном игровом отрезке гости сократили отставание, но «Зениту» всё же удалось удержать победу — 91:87.

Самым результативным в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 21 очко. Ещё 15 баллов себе в свой актив записал Густаво Айон. У «Олимпиакоса» 31 балл набрал Вассилис Спанулис.

Эта победа стала для «Зенита» третьей в последних четырёх матчах Евролиги.