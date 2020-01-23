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«Зенит» одержал третью победу в четырёх последних матчах Евролиги, одолев «Олимпиакос»

«Зенит» одержал третью победу в четырёх последних матчах Евролиги, одолев «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Олимпиакос». В первой четверти пирейская команда вела в счёте — 27:24. Во второй десятиминутке хозяева сумели отыграться и выйти вперёд — 45:43.

После большого перерыва подопечные Плазы прибавили и оторвались от «Олимпиакоса» уже на восемь баллов — 66:58. В заключительном игровом отрезке гости сократили отставание, но «Зениту» всё же удалось удержать победу — 91:87.

Самым результативным в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 21 очко. Ещё 15 баллов себе в свой актив записал Густаво Айон. У «Олимпиакоса» 31 балл набрал Вассилис Спанулис.

Эта победа стала для «Зенита» третьей в последних четырёх матчах Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
23 января 2020, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
91 : 87
Олимпиакос
Пирей, Греция
Зенит: Воронов - 21, Айон - 15, Томас - 10, Рэнфро - 8, Холлинс - 8, Зубков - 7, Айверсон - 6, Альбиси - 6, Трушкин - 5, Понкрашов - 3, Абромайтис - 2, Пушков
Олимпиакос: Спанулис - 31, Папаниколау - 20, Принтезис - 20, Милутинов - 9, Везенков - 7, Болдуин, Кониарис, Пол, Рабит, Рочести, Харалампопулос
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