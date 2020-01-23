Плаза — о победе над «Олимпиакосом»: могли бы и не доводить до нервной концовки

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги над «Олимпиакосом», заявив, что подопечные имели шанс не доводить встречу до нервной концовки.

«Думаю, что сегодня мы заслужили победу. Мы много мучились, особенно в первой половине, когда давали «Олимпиакосу» собирать слишком много подборов в нападении. Но во второй половине соперник взял всего три, поэтому мы можем сказать, что проделали неплохую работу. Мы могли бы и не доводить до нервной концовки, но каждый раз, когда нужно было переламывать матч, мы делали ошибку — теряли мяч или бросали из неудобных позиций. Но, в любом случае, если вы посмотрите на статистику, то увидите, что у них всего 5 человек набрали очки, тогда как у нас в очках почти вся команда», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».