Любвеобильный Конь и привлекательные чирлидерши. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Валенсия»

23 января в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» прошёл матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Валенсию». Первая четверть прошла с небольшим преимуществом «армейцев», что отразилось и в цифрах на табло — 20:17. Но во второй десятиминутке «Валенсия» больше не отпускала хозяев, и на большой перерыв команды ушли при счёте 42:39 в пользу ЦСКА.
Во второй половине встречи подопечные Итудиса прибавили, решающим стал заключительный игровой отрезок, который москвичи выиграли с преимуществом в семь очков. В итоге ЦСКА одержал победу со счётом 81:70.
Самым результативным в составе победителей стал Йоханесс Фойгтманн, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. У «Валенсии» 16 очков на счету Сэма ван Россома.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Валенсия» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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