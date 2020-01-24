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Любвеобильный Конь и привлекательные чирлидерши. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Валенсия»

Матч ЦСКА — «Валенсия»
Любвеобильный Конь и привлекательные чирлидерши. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Валенсия»
Баскетбол / Евролига 0

23 января в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» прошёл матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Валенсию». Первая четверть прошла с небольшим преимуществом «армейцев», что отразилось и в цифрах на табло — 20:17. Но во второй десятиминутке «Валенсия» больше не отпускала хозяев, и на большой перерыв команды ушли при счёте 42:39 в пользу ЦСКА.

Во второй половине встречи подопечные Итудиса прибавили, решающим стал заключительный игровой отрезок, который москвичи выиграли с преимуществом в семь очков. В итоге ЦСКА одержал победу со счётом 81:70.

Самым результативным в составе победителей стал Йоханесс Фойгтманн, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. У «Валенсии» 16 очков на счету Сэма ван Россома.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Валенсия» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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