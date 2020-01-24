«Химки» потерпели пятое поражение в последних шести матчах Евролиги, уступив «Басконии»

В Витории завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Баскония» принимала «Химки». Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом хозяев, на большой перерыв они ушли в статусе лидеров — 47:44.

В третьем игровом отрезке «Химки» сумели выйти вперёд — 63:61. Но на финальную четверть сил у команды из Московской области не хватило. «Баскония» вырвала победу со счётом 83:79. Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 22 очка.

В составе «Химок» 18 очков набрал Алексей Швед, при этом он реализовал только 3 из 15 дальних попыток. 16 очков набрал Юнас Йеребко.

«Химки» потерпели пятое поражение в последних шести матчах Евролиги и находятся за пределами зоны плей-офф.