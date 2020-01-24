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«Химки» потерпели пятое поражение в последних шести матчах Евролиги, уступив «Басконии»

«Химки» потерпели пятое поражение в последних шести матчах Евролиги, уступив «Басконии»
Баскетбол / Евролига 0

В Витории завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Баскония» принимала «Химки». Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом хозяев, на большой перерыв они ушли в статусе лидеров — 47:44.

В третьем игровом отрезке «Химки» сумели выйти вперёд — 63:61. Но на финальную четверть сил у команды из Московской области не хватило. «Баскония» вырвала победу со счётом 83:79. Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 22 очка.

В составе «Химок» 18 очков набрал Алексей Швед, при этом он реализовал только 3 из 15 дальних попыток. 16 очков набрал Юнас Йеребко.

«Химки» потерпели пятое поражение в последних шести матчах Евролиги и находятся за пределами зоны плей-офф.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
23 января 2020, четверг. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
83 : 79
Химки
Химки, Россия
Баскония: Шилдс - 22, Фалл - 15, Генри - 10, Полонара - 9, Шенгелия - 8, Стаускас - 7, Эрик - 6, Диоп - 4, Дженнинг - 2, Гарсия, Гонсалес, Пенава
Химки: Швед - 18, Йеребко - 16, Карасёв - 10, Тимма - 10, Йович - 8, Букер - 6, Эванс - 6, Зайцев - 3, Гилл - 2, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Моня
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