Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

НБА назвала стартовые пятёрки на Матч звёзд-2020

НБА назвала стартовые пятёрки на Матч звёзд-2020
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация назвала стартовые пятёрки на Матч звёзд-2020.

Капитаном Восточной конференции стал игрок «Миллуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Также в пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).

Капитаном Западной конференции стал Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс». В пятёрку также вошли Энтони Дэвис ( «Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

В этом году Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Дончич и Яннис — лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Фанаты задвинули Леброна
В списке есть также 226-сантиметровый фрик Тако, сыгравший в сезоне 11 минут, и ноунейм из «Лейкерс».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020