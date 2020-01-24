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36 очков Брэдли Била помогли «Вашингтону» обыграть «Кливленд»

36 очков Брэдли Била помогли «Вашингтону» обыграть «Кливленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филхаус» в Кливленде (штат Огайо, США) и завершилась победой гостей со счётом 124:112.

Лучшей результативностью в составе «Уизардс» отметился Брэдли Бил, набравший 36 очков и сделавший 12 подборов. Вторые — Иш Смит и латвийский форвард Давис Бертанс, на их счету по 17 очков, а также по четыре и два подбора соответственно.

У хозяев дабл-дабл на счету Ларри Нэнса — 22 очка и 12 подборов, а самым результативным оказался Колин Сэкстон — в его активе 29 очков и 4 подбора.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» на своей площадке принимает «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 124
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 29, Нэнс - 22, Лав - 21, Гарлэнд - 13, Осман - 9, Маккинни - 7, Томпсон - 6, Хенсон - 3, Экзам - 2, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Кук, Найт, Портер, Уэйд
Вашингтон Уизардс: Бил - 36, Дав. Бертанс - 17, Смит - 17, Томас - 13, Бонга - 9, Брайант - 9, Браун - 8, Маинми - 7, Pasecniks - 4, Макрай - 4, Вагнер, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
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