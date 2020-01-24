36 очков Брэдли Била помогли «Вашингтону» обыграть «Кливленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филхаус» в Кливленде (штат Огайо, США) и завершилась победой гостей со счётом 124:112.

Лучшей результативностью в составе «Уизардс» отметился Брэдли Бил, набравший 36 очков и сделавший 12 подборов. Вторые — Иш Смит и латвийский форвард Давис Бертанс, на их счету по 17 очков, а также по четыре и два подбора соответственно.

У хозяев дабл-дабл на счету Ларри Нэнса — 22 очка и 12 подборов, а самым результативным оказался Колин Сэкстон — в его активе 29 очков и 4 подбора.

В параллельном матче «Бруклин Нетс» на своей площадке принимает «Лос-Анджелес Лейкерс».