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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Нетс»

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Нетс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке.

Игра завершилась со счётом 128:113 в пользу гостей. Лучшей результативностью в составе «Лос-Анджелеса» отметился Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл — 27 очков, 12 подборов и 10 результативных передач. Дабл-дабл оформили Энтони Дэвис и Дуайт Ховард: 16 очков, 11 подборов и 14 очков, 12 подборов соответственно.

Лучший в составе «Бруклина» — Кайри Ирвинг, на его счету 20 очков и 3 подбора. В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» в гостях обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 124:112. Также «Портленд Трэйл Блэйзрс» сегодня принимает «Даллас Маверикс», а «Милуоки Бакс» сыграет в гостях с «Шарлотт Хорнетс».

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Ирвинг - 20, Принс - 18, ЛеВерт - 16, Чендлер - 15, Темпл - 11, Куруч - 8, Аллен - 7, Динуайдди - 7, Харрис - 6, Пинсон - 5, Martin, Джордан, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Муса
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 16, Кузма - 16, Грин - 14, Ховард - 14, Колдуэлл-Поуп - 11, Дадли - 8, Карузо - 8, Рондо - 7, Дэниэлс - 3, Брэдли - 2, Кук - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Казинс, Макги
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