Дабл-дабл Энтони не помог «Портленду» обыграть «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» (Портленд, штат Орегон, США).
Победу одержали гости — 133:125. В составе «Далласа» самым результативным игроком стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на его счету 27 очков и шесть подборов. Дабл-дабл в активе Дориана Финни-Смита — 11 очков, 10 подборов.
В составе «Портленда» дабл-дабл на счету Кармело Энтони (16 очков, 11 подборов) и Хассан Уайтсайд (14 очков, 10 подборов). Лучшей результативностью у «Далласа» отметился Дэмьен Лиллард — 47 очков, 6 подборов.
В параллельных встречах «Вашингтон Уизардс» обыграл в гостях «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» также на выезде был сильнее «Бруклин Нетс».
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