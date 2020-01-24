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Дабл-дабл Энтони не помог «Портленду» обыграть «Даллас»

Дабл-дабл Энтони не помог «Портленду» обыграть «Даллас»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» (Портленд, штат Орегон, США).

Победу одержали гости — 133:125. В составе «Далласа» самым результативным игроком стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на его счету 27 очков и шесть подборов. Дабл-дабл в активе Дориана Финни-Смита — 11 очков, 10 подборов.

В составе «Портленда» дабл-дабл на счету Кармело Энтони (16 очков, 11 подборов) и Хассан Уайтсайд (14 очков, 10 подборов). Лучшей результативностью у «Далласа» отметился Дэмьен Лиллард — 47 очков, 6 подборов.

В параллельных встречах «Вашингтон Уизардс» обыграл в гостях «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» также на выезде был сильнее «Бруклин Нетс».

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 133
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 47, Ариза - 21, Трент-мл. - 20, Энтони - 16, Уайтсайд - 14, Саймонс - 5, Суониган - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Литтл, Лябисье, Макколлум, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Порзингис - 20, Брансон - 17, Карри - 17, Клебер - 15, Финни-Смит - 11, Хардуэй-младший - 11, Райт - 9, Джексон - 6, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович, Пауэлл
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