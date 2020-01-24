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Лиллард повторил достижение Элджина Бэйлора 1961 года

Лиллард повторил достижение Элджина Бэйлора 1961 года
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард набрал 47 очков, сделал 6 подборов и отдал 8 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс». Несмотря на это, «Портленд» на своей площадке уступил «Далласу» со счётом 125:133.

В предыдущем матче на счету Лилларда было 61 очко, 10 подборов и 7 передач, и это второй случай в истории НБА, когда игрок в двух играх подряд суммарно набрал не менее 108 очков, собрал не менее 16 подборов и отдал не менее результативных 15 передач. Первым был знаменитый баскетболист Элджин Бэйлор, отметившийся подобным достижением в декабре 1961 года, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

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