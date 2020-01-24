Воронцевич рассказал, как травмировал ногу на разминке перед матчем с «Валенсией»

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, как получил травму на разминке перед встречей с «Валенсией» в Евролиге.

«Подвернул ногу на разминке, как-то оступился. Нога скользнула по паркету и подвернулась на ребро. Момент неординарный и неприятный. Его нельзя назвать типичным для баскетбола. Не знаю, насколько всё серьёзно. Поеду делать МРТ — посмотрим степень тяжести травмы», — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».

Несмотря на отсутствие Воронцевича, ЦСКА дома победил «Валенсию» со счётом 81:70.

«Тяжёлый, вязкий и сложный контактный матч. Но мы очень хорошо реализовывали в первой половине трёхочковые. Однако и у соперника реализация была неплохая. После перерыва мы стали более усердно защищаться, а в середине четвёртой четверти два дальних броска Дэниэла Хэкетта решили исход встречи», — добавил он.