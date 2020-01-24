Воронцевич рассказал, как травмировал ногу на разминке перед матчем с «Валенсией»

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, как получил травму на разминке перед встречей с «Валенсией» в Евролиге.
«Подвернул ногу на разминке, как-то оступился. Нога скользнула по паркету и подвернулась на ребро. Момент неординарный и неприятный. Его нельзя назвать типичным для баскетбола. Не знаю, насколько всё серьёзно. Поеду делать МРТ — посмотрим степень тяжести травмы», — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».
Несмотря на отсутствие Воронцевича, ЦСКА дома победил «Валенсию» со счётом 81:70.
«Тяжёлый, вязкий и сложный контактный матч. Но мы очень хорошо реализовывали в первой половине трёхочковые. Однако и у соперника реализация была неплохая. После перерыва мы стали более усердно защищаться, а в середине четвёртой четверти два дальних броска Дэниэла Хэкетта решили исход встречи», — добавил он.
- 24 января 2020
-
12:00
-
10:40
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:14
-
09:12
-
08:32
-
06:54
-
05:49
-
04:07
-
01:26
-
01:01
-
00:23
-
00:12
- 23 января 2020
-
23:33
-
22:08
-
21:53
-
20:44
-
19:47
-
18:06
-
16:12
-
15:00
-
13:50
-
12:40
-
11:34
-
10:18
-
09:10
-
09:01
-
08:20
-
07:55
-
07:24
-
06:33
-
06:18
-
00:25