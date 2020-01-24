Карри назвал свою символическую пятёрку всех времён

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который трижды становился чемпионом лиги с командой, назвал свою версию символической пятёрки за всю историю лиги. В неё он сразу включил Мэджика Джонсона, Майкла Джордана и Ларри Бёрда, а затем немного подумал и добавил Шакила О'Нила и Тима Данкана.

«Мэджик, Майкл, Ларри… Так, подождите. Шак. И Тим Данкан», — приводятся слова Карри в «твиттере» журналиста Криса Монтано.

Джонсон пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», а Джордан шесть раз брал титул с «Чикаго Буллз». На счету Бёрда три чемпионства в составе «Бостон Селтикс», у О'Нила четыре титула за «Лейкерс» и «Майами Хит», а Данкан — пятикратный чемпион в составе «Сан-Антонио Спёрс».

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