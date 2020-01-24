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«Нижний Новгород» расстался с Александром Винником

«Нижний Новгород» расстался с Александром Винником
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Нижний Новгород» и российский центровой Александр Винник договорились о досрочном расторжении контракта, сообщает официальный сайт нижегородской команды. Баскетболист продолжит карьеру в другом клубе.

Винник присоединился к команде летом 2019 года. За четыре игровых месяца он принял участие в восьми встречах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 2,0 очка, своершая 1,0 подбора, и отдавая 0,4 результативной передачи за 6 минут 49 секунд игрового времени.

В рамках Лиги чемпионов центровой принял участие в семи матчах, набирая в среднем 4,0 очка, совершая 1,9 подбора и отдавая 0,4 результативной передачи за игру.

Ранее Винник на протяжении семи лет выступал в составе пермской «Пармы», которую покинул в 2019 году.

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