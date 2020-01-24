Дончич — о попадании в стартовую пятёрку на Матч звёзд НБА: это что-то невероятное

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился впечатлениями от попадания в стартовую пятёрку на Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года.
«Это невероятно. Что-то из разряда того, о чём думаешь, что этого никогда не случится. Это очень эмоционально. Я с самого детства мечтал оказаться в НБА. Теперь же мне предстоит сыграть в Матче звёзд. Это что-то невероятное», — сказал Лука Дончич в интервью после игры с «Лос-Анджелес Клипперс».
Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
Помимо Дончича в команду Западной конференции вошли Энтони Дэвис ( «Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
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