Дончич — о попадании в стартовую пятёрку на Матч звёзд НБА: это что-то невероятное

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился впечатлениями от попадания в стартовую пятёрку на Матч звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года.



«Это невероятно. Что-то из разряда того, о чём думаешь, что этого никогда не случится. Это очень эмоционально. Я с самого детства мечтал оказаться в НБА. Теперь же мне предстоит сыграть в Матче звёзд. Это что-то невероятное», — сказал Лука Дончич в интервью после игры с «Лос-Анджелес Клипперс».



Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



Помимо Дончича в команду Западной конференции вошли Энтони Дэвис ( «Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).