Хенри ждёт операция из-за множественных переломов лица, полученных в матче с «Химками»

Американский разыгрывающий «Басконии» Пиеррия Хенри во время матча регулярного чемпионата Евролиги с подмосковными «Химками» получил множественные переломы костей лица, сообщает Eurohoops. Американца ждёт операция, которая назначена на 29 января. Сроки восстановления Хенри пока не известны.



В нынешнем сезоне Пиеррия Хенри сыграл в 21 встрече регулярного чемпионата Евролиги (17 — в стартовом составе). Хенри набирает 8 очков, совершает 4 подбора и отдаёт 3 результативные передачи.



Хенри перешёл в испанский клуб летом 2019 года из казанского УНИКСа.



В Еврокубке сезона-2018/19 принял участие в 21 матче, набирая в них 10,4 очка, собирая 4,0 подбора, совершая 5,3 передачи и 1,5 перехвата.