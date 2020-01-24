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Хенри ждёт операция из-за множественных переломов лица, полученных в матче с «Химками»

Хенри ждёт операция из-за множественных переломов лица, полученных в матче с «Химками»
Баскетбол / Евролига 0

Американский разыгрывающий «Басконии» Пиеррия Хенри во время матча регулярного чемпионата Евролиги с подмосковными «Химками» получил множественные переломы костей лица, сообщает Eurohoops. Американца ждёт операция, которая назначена на 29 января. Сроки восстановления Хенри пока не известны.

В нынешнем сезоне Пиеррия Хенри сыграл в 21 встрече регулярного чемпионата Евролиги (17 — в стартовом составе). Хенри набирает 8 очков, совершает 4 подбора и отдаёт 3 результативные передачи.

Хенри перешёл в испанский клуб летом 2019 года из казанского УНИКСа.

В Еврокубке сезона-2018/19 принял участие в 21 матче, набирая в них 10,4 очка, собирая 4,0 подбора, совершая 5,3 передачи и 1,5 перехвата.

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