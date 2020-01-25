Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 8-ю победу кряду, обыграв «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Париже в рамках выездного турне на стадионе «АккорХотелс Арена» и завершилась победой «Бакс» со счётом 116:103, ставшей для них восьмой кряду.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Шарлотт» Малик Монк – 31 очко, 5 подборов и 5 передач.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл. На его счету 30 очков, 16 подборов и 6 передач.

«Шарлотт Хорнетс» (15-31), уступив в восьмой игре подряд, располагается на 12-м месте в Восточной конференции. «Милуоки Бакс» (40-6) является единоличным лидером Востока.

В следующем матче «Шарлотт Хорнетс» примет «Нью-Йорк Никс», а «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс».