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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 8-ю победу кряду, обыграв «Шарлотт»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одержать 8-ю победу кряду, обыграв «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Париже в рамках выездного турне на стадионе «АккорХотелс Арена» и завершилась победой «Бакс» со счётом 116:103, ставшей для них восьмой кряду.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Шарлотт» Малик Монк – 31 очко, 5 подборов и 5 передач.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл. На его счету 30 очков, 16 подборов и 6 передач.

«Шарлотт Хорнетс» (15-31), уступив в восьмой игре подряд, располагается на 12-м месте в Восточной конференции. «Милуоки Бакс» (40-6) является единоличным лидером Востока.

В следующем матче «Шарлотт Хорнетс» примет «Нью-Йорк Никс», а «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс».

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 23:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Монк - 31, Грэм - 19, Уильямс - 18, Розир - 13, Зеллер - 8, Батюм - 5, Бриджес - 3, Вашингтон - 3, Эрнангомес - 3, Бийомбо, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Спалдинг
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Бледсо - 20, Хилл - 16, Миддлтон - 14, Лопес - 12, Корвер - 9, Дивинченцо - 8, Ильясова - 3, Коннотон - 2, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Бендер, Браун, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
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