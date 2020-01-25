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Дабл-дабл Хэйворда помог «Бостону» переиграть «Орландо»

Дабл-дабл Хэйворда помог «Бостону» переиграть «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Меджик» принимал «Бостон Селтикс». Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» (Орландо, Флорида, США) и завершилась победой гостей со счётом 109:98.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Кемба Уокер, набравший 37 очков. Дабл-дабл записал на свой счёт Гордон Хэйворд — 22 очка, 14 подборов. Наилучшей результативностью у хозяев отметился Эван Фурнье, набравший 30 очков, а черногорский центровой Никола Вучевич сделал дабл-дабл: 17 очков, 12 подборов.

Таким образом, «Бостон Селтикс» одержал третью победу подряд. В других матчах игрового дня «Мемфис Гриззлис» обыграл в гостях «Детройт Пистонс» со счётом 125:112, а «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Милуоки Бакс» 103:116.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Фурнье - 30, Вучевич - 17, Гордон - 12, Картер-Уильямс - 8, Росс - 8, Берч - 6, Ивунду - 6, Фульц - 6, Бамба - 5, Law, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Огастин, Фразьер
Бостон Селтикс: Уокер - 37, Хэйворд - 22, Тайс - 16, Уильямс - 9, Уонамэйкер - 8, Грин - 7, Смарт - 7, Оджелей - 3, Waters, Браун, Кантер, Лэнгфорд, Пуарье, Тейтум, Уильямс, Фалль, Эдвардс
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