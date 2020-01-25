Дабл-дабл Хэйворда помог «Бостону» переиграть «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Меджик» принимал «Бостон Селтикс». Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» (Орландо, Флорида, США) и завершилась победой гостей со счётом 109:98.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Кемба Уокер, набравший 37 очков. Дабл-дабл записал на свой счёт Гордон Хэйворд — 22 очка, 14 подборов. Наилучшей результативностью у хозяев отметился Эван Фурнье, набравший 30 очков, а черногорский центровой Никола Вучевич сделал дабл-дабл: 17 очков, 12 подборов.

Таким образом, «Бостон Селтикс» одержал третью победу подряд. В других матчах игрового дня «Мемфис Гриззлис» обыграл в гостях «Детройт Пистонс» со счётом 125:112, а «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Милуоки Бакс» 103:116.