«Мемфис» прервал безвыигрышную серию, победив в гостях «Детройт»
В Детройте (Мичиган, США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Детройт Пистонс» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:112.
Таким образом, «Мемфис» прервал серию из двух поражений кряду. Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джарен Джексон, на его счету 29 очков, дабл-дабл в активе Брэндона Кларка — 15 очков, 11 подборов. У «Мемфиса» наиболее результативным игроком матча стал Деррик Роуз, набравший 22 очка.
В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» переиграл в гостях «Орландо Меджик» со счётом 109:98, а «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Милуоки Бакс» — 103:116.
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
112 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс: Роуз - 22, Вуд - 20, Галлоуэй - 14, Джексон - 14, Михайлюк - 14, Мейкер - 11, Моррис - 9, Думбуйа - 5, King - 3, Боун, Браун, Гриффин, Драммонд, Кеннард, Снелл, Томас, Фрейзер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Брукс - 27, Морант - 16, Кларк - 15, Мелтон - 14, Валанчюнас - 8, Хилл - 8, Андерсон - 6, Джонс - 2, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Краудер
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