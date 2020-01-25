«Мемфис» прервал безвыигрышную серию, победив в гостях «Детройт»

В Детройте (Мичиган, США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Детройт Пистонс» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:112.

Таким образом, «Мемфис» прервал серию из двух поражений кряду. Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джарен Джексон, на его счету 29 очков, дабл-дабл в активе Брэндона Кларка — 15 очков, 11 подборов. У «Мемфиса» наиболее результативным игроком матча стал Деррик Роуз, набравший 22 очка.

В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» переиграл в гостях «Орландо Меджик» со счётом 109:98, а «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Милуоки Бакс» — 103:116.