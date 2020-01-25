«Торонто» одержал шестую победу подряд, обыграв «Никс» в Нью-Йорке

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Торонто Рэпторс». Матч проходил на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой гостей со счётом 118:112.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 26 очков, 23 очка на счету сенегальского форварда Паскаля Сиакама. У «Никс» лучшей результативностью отметился Маркус Моррис, он набрал 21 очко и совершил 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джулиуса Рэндла, в его активе 20 очков и 11 подборов. Эта победа стала для «Торонто» уже шестой подряд. Благодаря ей канадская команда теперь занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Никс» лишь на 14-й строчке.