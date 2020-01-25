«Торонто» одержал шестую победу подряд, обыграв «Никс» в Нью-Йорке
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Торонто Рэпторс». Матч проходил на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой гостей со счётом 118:112.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 26 очков, 23 очка на счету сенегальского форварда Паскаля Сиакама. У «Никс» лучшей результативностью отметился Маркус Моррис, он набрал 21 очко и совершил 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джулиуса Рэндла, в его активе 20 очков и 11 подборов. Эта победа стала для «Торонто» уже шестой подряд. Благодаря ей канадская команда теперь занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Никс» лишь на 14-й строчке.
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 118
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Дотсон - 21, Моррис - 21, Рэндл - 20, Пэйтон - 13, Портис - 12, Баллок - 11, Робинсон - 6, Гибсон - 4, Нокс - 2, Нтиликина - 2, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Смит, Трир, Эллингтон
Торонто Рэпторс: Лоури - 26, Сиакам - 23, Ванвлит - 16, Пауэлл - 16, Ибака - 14, Ануноби - 7, Марк Газоль - 6, Дэвис - 5, Холлис-Джефферсон - 5, Watson, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес
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