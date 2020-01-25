25 очков Галлинари помогли «Оклахоме» разгромить «Атланту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома Сити Тандер» на домашнем паркете переиграл «Атланту Хоукс».



«Оклахома» с первых же минут захватила преимущество, поведя к первому перерыву с разницей в три очка. Вторая четверть также осталась за хозяевами — к большому перерыву счёт на табло был 66:58 в пользу «Тандер».



В третьей четверти «Оклахома» увеличила преимущество ещё на шесть очков, а в заключительном игровом отрезке совершила рывок в 15 очков, доведя счёт до разгромного — 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 25 очков. В составе «Атланты» 28 очков на свой счёт записал Джон Коллинз.



В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» — 98:81 (29:21, 25:23, 21:25, 23:12). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Д'Арон Фокс, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Зак Лавин, также набравший 21 очко.