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25 очков Галлинари помогли «Оклахоме» разгромить «Атланту»

25 очков Галлинари помогли «Оклахоме» разгромить «Атланту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома Сити Тандер» на домашнем паркете переиграл «Атланту Хоукс».

«Оклахома» с первых же минут захватила преимущество, поведя к первому перерыву с разницей в три очка. Вторая четверть также осталась за хозяевами — к большому перерыву счёт на табло был 66:58 в пользу «Тандер».

В третьей четверти «Оклахома» увеличила преимущество ещё на шесть очков, а в заключительном игровом отрезке совершила рывок в 15 очков, доведя счёт до разгромного — 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 25 очков. В составе «Атланты» 28 очков на свой счёт записал Джон Коллинз.

В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» — 98:81 (29:21, 25:23, 21:25, 23:12). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Д'Арон Фокс, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Зак Лавин, также набравший 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
140 : 111
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 25, Жильжо-Александер - 24, Шрёдер - 21, Пол - 18, Мускала - 14, Базли - 11, Ноэль - 10, Диалло - 9, Dort - 5, Бертон - 3, Hervey, Roberson, Roby, Адамс, Надер, Фергюсон
Атланта Хоукс: Коллинс - 28, Янг - 26, Реддиш - 20, Хантер - 10, Тиг - 9, Хаертер - 5, Гудвин - 4, Джонс - 4, Браун - 3, Картер - 2, Бембри, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
81 : 98
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Хатчинсон - 11, Данн - 10, Янг - 10, Саторански - 8, Уайт - 8, Корнет - 4, Арчидиаконоу - 3, Валентайн - 2, Фелисио - 2, Харрисон - 2, Mokoka, Гэффорд, Картер, Маркканен, Портер, Страс
Сакраменто Кингз: Хилд - 21, Барнс - 19, Фокс - 18, Бьелица - 13, Богданович - 12, Джозеф - 6, Бэйзмор - 3, Guy - 2, Дедмон - 2, Джайлс - 2, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Толливер, Феррелл, Холмс
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