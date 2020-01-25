«Денвер» переиграл «Нью-Орлеан», Уильямсон набрал 15 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс».
«Денвер» сумел захватить инициативу в матче в первой же четверти, поведя в счёте с разницей девять очков. Во втором игровом отрезке «Нью-Орлеану» удалось сократить отставание до семи очков — 56:63.
В третьей четверти «Денвер» снова оказался сильнее — к заключительной двенадцатиминутке преимущество гостей составляло 12 очков. В заключительной четверти «Пеликанс» удалось отыграть часть отставания, но времени на то, чтобы переломить ход встречи, уже не хватило. Итоговый счёт матча — 113:106 (37:28, 26:28, 31:26 19:24) в пользу «Денвера».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Ещё по дабл-даблу на счету Майкла Портера, набравшего 15 очков и совершившего 10 подборов, и Торри Крэйга — 15 очков и 10 подборов.
В составе гостей 18 очков на счету Джей Джей Редика, новичок команды первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон провёл на паркете 20 минут 57 секунд, набрав 15 очков и совершив 6 подборов.
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