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«Денвер» переиграл «Нью-Орлеан», Уильямсон набрал 15 очков

«Денвер» переиграл «Нью-Орлеан», Уильямсон набрал 15 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс».

«Денвер» сумел захватить инициативу в матче в первой же четверти, поведя в счёте с разницей девять очков. Во втором игровом отрезке «Нью-Орлеану» удалось сократить отставание до семи очков — 56:63.

В третьей четверти «Денвер» снова оказался сильнее — к заключительной двенадцатиминутке преимущество гостей составляло 12 очков. В заключительной четверти «Пеликанс» удалось отыграть часть отставания, но времени на то, чтобы переломить ход встречи, уже не хватило. Итоговый счёт матча — 113:106 (37:28, 26:28, 31:26 19:24) в пользу «Денвера».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Ещё по дабл-даблу на счету Майкла Портера, набравшего 15 очков и совершившего 10 подборов, и Торри Крэйга — 15 очков и 10 подборов.

В составе гостей 18 очков на счету Джей Джей Редика, новичок команды первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон провёл на паркете 20 минут 57 секунд, набрав 15 очков и совершив 6 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 18, Williamson - 15, Харт - 15, Ингрэм - 13, Холидей - 12, Мур - 10, Болл - 9, Фэйворс - 9, Окафор - 4, Хэйс - 1, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Уильямс, Читэм
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Крэйг - 15, Портер - 15, Грант - 14, Бартон - 13, Бисли - 10, Моррис - 10, Харрис - 6, Дозьер - 3, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Пламли, Чанчар, Эрнангомес
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