Трипл-дабл Леонарда помог «Клипперс» взять верх над «Майами»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Майами Хит».
«Майами» уверенно начал матч, выиграв первую четверть с разницей в восемь очков. Однако во второй четверти гостям удалось сократить отставание до двух очков — к большому перерыву счёт на табло был 65:63 в пользу «Майами».
Решающим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Клипперс» удалось совершить рывок в 18 очков. В заключительной двенадцатиминутке «Майами» предпринял попытку отыграться, однако времени хозяевам паркета уже не хватило. Итоговый счёт матча — 122:117 (22:30, 41:35, 38:20, 21:32) в пользу «Клипперс».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач. По дабл-даблу на свой счёт записали Джамайкл Грин (14 очков и 10 подборов) и Монтрез Харрелл (15 очков и 11 подборов). В составе хозяев 20 очков набрал Джимми Батлер.
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