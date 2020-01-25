Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трипл-дабл Леонарда помог «Клипперс» взять верх над «Майами»

Трипл-дабл Леонарда помог «Клипперс» взять верх над «Майами»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Майами Хит».

«Майами» уверенно начал матч, выиграв первую четверть с разницей в восемь очков. Однако во второй четверти гостям удалось сократить отставание до двух очков — к большому перерыву счёт на табло был 65:63 в пользу «Майами».

Решающим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Клипперс» удалось совершить рывок в 18 очков. В заключительной двенадцатиминутке «Майами» предпринял попытку отыграться, однако времени хозяевам паркета уже не хватило. Итоговый счёт матча — 122:117 (22:30, 41:35, 38:20, 21:32) в пользу «Клипперс».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач. По дабл-даблу на свой счёт записали Джамайкл Грин (14 очков и 10 подборов) и Монтрез Харрелл (15 очков и 11 подборов). В составе хозяев 20 очков набрал Джимми Батлер.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 20, Олиник - 19, Хироу - 19, Адебайо - 18, Робинсон - 16, Уэйтерс - 14, Леонард - 7, Джонс - 4, Alexander, Vincent, Горан Драгич, Джонсон, Нанн, Окпала, Сильва, Уинслоу, Хаслем
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Шамет - 22, Л. Уильямс - 16, Харрелл - 15, Грин - 14, Паттерсон - 12, Харклесс - 5, Зубац - 4, Макгрудер - 1, Coffey, Беверли, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020