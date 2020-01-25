Дабл-дабл Букера помог «Финиксу» обыграть «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс».



«Сан-Антонио» удалось захватить инициативу в первой же четверти, выиграв игровой отрезок с разницей в шесть очков. Однако во второй четверти «Финикс» совершил рывок в 18 очков и вышел вперёд — 56:44.



В третьей четверти «Сан-Антонио» отыграл половину отставания — к заключительной двенадцатиминутке преимущество «Финикса» составляло шесть очков. В концовке «Спёрс» были близки к тому, чтобы отыграться, но в итоге сильнее оказался «Финикс», добившийся победы со счётом 103:99 (22:28, 34:16, 22:28, 25:27).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Деандре Эйтона — 10 очков и 11 подборов. В составе «Сан-Антонио» 30 очков набрал Демар Дерозан.