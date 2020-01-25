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Дабл-дабл Букера помог «Финиксу» обыграть «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Букера помог «Финиксу» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс».

«Сан-Антонио» удалось захватить инициативу в первой же четверти, выиграв игровой отрезок с разницей в шесть очков. Однако во второй четверти «Финикс» совершил рывок в 18 очков и вышел вперёд — 56:44.

В третьей четверти «Сан-Антонио» отыграл половину отставания — к заключительной двенадцатиминутке преимущество «Финикса» составляло шесть очков. В концовке «Спёрс» были близки к тому, чтобы отыграться, но в итоге сильнее оказался «Финикс», добившийся победы со счётом 103:99 (22:28, 34:16, 22:28, 25:27).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Деандре Эйтона — 10 очков и 11 подборов. В составе «Сан-Антонио» 30 очков набрал Демар Дерозан.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
99 : 103
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Олдридж - 16, Уайт - 13, Уокер - 9, Миллз - 7, Форбс - 7, Гэй - 6, Мюррей - 6, Лайлз - 3, Poeltl - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Финикс Санз: Букер - 35, Шарич - 20, Убре - 16, Рубио - 11, Эйтон - 10, Бриджес - 8, Jerome - 3, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Диалло, Камински, Картер, Окобо, Харпер
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