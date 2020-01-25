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Результаты матчей НБА за 24 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 24 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

24 января состоялось десять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Шарлотт Хорнетс» в Париже на стадионе «Аккор Хотелс Арена» встречался с «Милуоки Бакс» в матче выездного турне. Встреча завершилась победой «Бакс» со счётом 116:103. Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Шарлотт» Малик Монк – 31 очко, 5 подборов и 5 передач. Наиболее значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, на его счету дабл-дабл из 30 очков, 16 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 23:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Монк - 31, Грэм - 19, Уильямс - 18, Розир - 13, Зеллер - 8, Батюм - 5, Бриджес - 3, Вашингтон - 3, Эрнангомес - 3, Бийомбо, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Спалдинг
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Бледсо - 20, Хилл - 16, Миддлтон - 14, Лопес - 12, Корвер - 9, Дивинченцо - 8, Ильясова - 3, Коннотон - 2, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Бендер, Браун, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон

«Орландо Меджик» принимал «Бостон Селтикс» на стадионе «Эмвей-центр» (Орландо, Флорида, США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:98. Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Кемба Уокер, набравший 37 очков. Дабл-дабл записал на свой счёт Гордон Хэйворд — 22 очка, 14 подборов. Наилучшую результативность у хозяев показал Эван Фурнье, набравший 30 очков, у черногорского центрового Николы Вучевича дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Фурнье - 30, Вучевич - 17, Гордон - 12, Картер-Уильямс - 8, Росс - 8, Берч - 6, Ивунду - 6, Фульц - 6, Бамба - 5, Law, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Огастин, Фразьер
Бостон Селтикс: Уокер - 37, Хэйворд - 22, Тайс - 16, Уильямс - 9, Уонамэйкер - 8, Грин - 7, Смарт - 7, Оджелей - 3, Waters, Браун, Кантер, Лэнгфорд, Пуарье, Тейтум, Уильямс, Фалль, Эдвардс

«Мемфис Гриззлиз» на выезде переиграл «Детройт Пистонс» — 125:112. Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джарен Джексон, на его счету 29 очков, дабл-дабл в активе Брэндона Кларка — 15 очков, 11 подборов. У «Мемфиса» наиболее результативным игроком матча стал Деррик Роуз, набравший 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
112 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс: Роуз - 22, Вуд - 20, Галлоуэй - 14, Джексон - 14, Михайлюк - 14, Мейкер - 11, Моррис - 9, Думбуйа - 5, King - 3, Боун, Браун, Гриффин, Драммонд, Кеннард, Снелл, Томас, Фрейзер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Брукс - 27, Морант - 16, Кларк - 15, Мелтон - 14, Валанчюнас - 8, Хилл - 8, Андерсон - 6, Джонс - 2, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Краудер

«Нью-Йорк Никс» принимал «Торонто Рэпторс». Матч проходил на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой гостей со счётом 118:112. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 26 очков, 23 очка на счету сенегальского форварда Паскаля Сиакама. У «Никс» лучшей результативностью отметился Маркус Моррис, он набрал 21 очко и совершил 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джулиуса Рэндла, в его активе 20 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 118
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Дотсон - 21, Моррис - 21, Рэндл - 20, Пэйтон - 13, Портис - 12, Баллок - 11, Робинсон - 6, Гибсон - 4, Нокс - 2, Нтиликина - 2, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Смит, Трир, Эллингтон
Торонто Рэпторс: Лоури - 26, Сиакам - 23, Ванвлит - 16, Пауэлл - 16, Ибака - 14, Ануноби - 7, Марк Газоль - 6, Дэвис - 5, Холлис-Джефферсон - 5, Watson, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Эрнандес

«Оклахома Сити Тандер» на домашнем паркете переиграл «Атланту Хоукс». Счёт встречи — 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 25 очков. В составе «Атланты» 28 очков на свой счёт записал Джон Коллинз.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
140 : 111
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 25, Жильжо-Александер - 24, Шрёдер - 21, Пол - 18, Мускала - 14, Базли - 11, Ноэль - 10, Диалло - 9, Dort - 5, Бертон - 3, Hervey, Roberson, Roby, Адамс, Надер, Фергюсон
Атланта Хоукс: Коллинс - 28, Янг - 26, Реддиш - 20, Хантер - 10, Тиг - 9, Хаертер - 5, Гудвин - 4, Джонс - 4, Браун - 3, Картер - 2, Бембри, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду

«Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» — 98:81 (29:21, 25:23, 21:25, 23:12). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Д'Арон Фокс, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Зак Лавин, также набравший 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
81 : 98
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Хатчинсон - 11, Данн - 10, Янг - 10, Саторански - 8, Уайт - 8, Корнет - 4, Арчидиаконоу - 3, Валентайн - 2, Фелисио - 2, Харрисон - 2, Mokoka, Гэффорд, Картер, Маркканен, Портер, Страс
Сакраменто Кингз: Хилд - 21, Барнс - 19, Фокс - 18, Бьелица - 13, Богданович - 12, Джозеф - 6, Бэйзмор - 3, Guy - 2, Дедмон - 2, Джайлс - 2, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Толливер, Феррелл, Холмс

«Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс». Итоговый счёт матча — 113:106 (37:28, 26:28, 31:26 19:24) в пользу «Денвера». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Ещё по дабл-даблу на счету Майкла Портера, набравшего 15 очков и совершившего 10 подборов, и Торри Крэйга — 15 очков и 10 подборов. В составе гостей 18 очков на счету Джей Джей Редика, новичок команды первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон провёл на паркете 20 минут 57 секунд, набрав 15 очков и совершив 6 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 18, Williamson - 15, Харт - 15, Ингрэм - 13, Холидей - 12, Мур - 10, Болл - 9, Фэйворс - 9, Окафор - 4, Хэйс - 1, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Уильямс, Читэм
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Крэйг - 15, Портер - 15, Грант - 14, Бартон - 13, Бисли - 10, Моррис - 10, Харрис - 6, Дозьер - 3, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Пламли, Чанчар, Эрнангомес

«Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз». Итоговый счёт встречи — 131:124 (36:26, 27:34, 31:24, 37:40). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 10 результативных передач. В составе хозяев дабл-дабл на свой счёт записал Карл Энтони Таунс — 30 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 131
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 30, Уиггинс - 28, Окоги - 17, Ковингтон - 10, Напьер - 9, Краббе - 8, Маклафлин - 8, Калвер - 7, Бэйтс-Диоп - 5, Дьенг - 2, Reid, Белл, Вонле, Лейман, Мартин, Ноуэлл
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 45, Гордон - 27, Капела - 18, Риверс - 16, Харден - 12, Хаус - 8, Маклемор - 3, Такер - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Майами Хит». Итоговый счёт матча — 122:117 (22:30, 41:35, 38:20, 21:32) в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач. По дабл-даблу на свой счёт записали Джамайкл Грин (14 очков и 10 подборов) и Монтрез Харрелл (15 очков и 11 подборов). В составе хозяев 20 очков набрал Джимми Батлер.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 20, Олиник - 19, Хироу - 19, Адебайо - 18, Робинсон - 16, Уэйтерс - 14, Леонард - 7, Джонс - 4, Alexander, Vincent, Горан Драгич, Джонсон, Нанн, Окпала, Сильва, Уинслоу, Хаслем
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Шамет - 22, Л. Уильямс - 16, Харрелл - 15, Грин - 14, Паттерсон - 12, Харклесс - 5, Зубац - 4, Макгрудер - 1, Coffey, Беверли, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон

«Финикс Санз» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс». Итоговый счёт встречи — 103:99 (22:28, 34:16, 22:28, 25:27). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Деандре Эйтона — 10 очков и 11 подборов. В составе «Сан-Антонио» 30 очков набрал Демар Дерозан.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
99 : 103
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Олдридж - 16, Уайт - 13, Уокер - 9, Миллз - 7, Форбс - 7, Гэй - 6, Мюррей - 6, Лайлз - 3, Poeltl - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Финикс Санз: Букер - 35, Шарич - 20, Убре - 16, Рубио - 11, Эйтон - 10, Бриджес - 8, Jerome - 3, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Диалло, Камински, Картер, Окобо, Харпер

«Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Счёт встречи — 129:118 (35:30, 32:21, 31:35, 31:32). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 33 очка. Дабл-дабл оформил Домантас Сабонис, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» 37 очков набрал Д'Анджело Расселл, дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин, на счету которого 10 очков и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 129
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 37, Робинсон - 18, Крисс - 13, Бёркс - 11, Грин - 10, Пул - 9, Пэскелл - 9, Спеллмен - 9, Ли - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Коли-Стайн, Луни, Томпсон, Эванс
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 33, Макдермотт - 24, Лэмб - 16, Сабонис - 16, Макконнел - 12, Холидей - 12, Холидэй - 8, Тёрнер - 6, Самнер - 2, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
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