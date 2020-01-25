Результаты матчей НБА за 24 января 2020 года

24 января состоялось десять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Шарлотт Хорнетс» в Париже на стадионе «Аккор Хотелс Арена» встречался с «Милуоки Бакс» в матче выездного турне. Встреча завершилась победой «Бакс» со счётом 116:103. Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Шарлотт» Малик Монк – 31 очко, 5 подборов и 5 передач. Наиболее значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, на его счету дабл-дабл из 30 очков, 16 подборов и 6 передач.

«Орландо Меджик» принимал «Бостон Селтикс» на стадионе «Эмвей-центр» (Орландо, Флорида, США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:98. Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал Кемба Уокер, набравший 37 очков. Дабл-дабл записал на свой счёт Гордон Хэйворд — 22 очка, 14 подборов. Наилучшую результативность у хозяев показал Эван Фурнье, набравший 30 очков, у черногорского центрового Николы Вучевича дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

«Мемфис Гриззлиз» на выезде переиграл «Детройт Пистонс» — 125:112. Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джарен Джексон, на его счету 29 очков, дабл-дабл в активе Брэндона Кларка — 15 очков, 11 подборов. У «Мемфиса» наиболее результативным игроком матча стал Деррик Роуз, набравший 22 очка.

«Нью-Йорк Никс» принимал «Торонто Рэпторс». Матч проходил на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой гостей со счётом 118:112. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 26 очков, 23 очка на счету сенегальского форварда Паскаля Сиакама. У «Никс» лучшей результативностью отметился Маркус Моррис, он набрал 21 очко и совершил 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джулиуса Рэндла, в его активе 20 очков и 11 подборов.

«Оклахома Сити Тандер» на домашнем паркете переиграл «Атланту Хоукс». Счёт встречи — 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 25 очков. В составе «Атланты» 28 очков на свой счёт записал Джон Коллинз.

«Сакраменто Кингз» на выезде переиграл «Чикаго Буллз» — 98:81 (29:21, 25:23, 21:25, 23:12). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Д'Арон Фокс, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Зак Лавин, также набравший 21 очко.

«Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс». Итоговый счёт матча — 113:106 (37:28, 26:28, 31:26 19:24) в пользу «Денвера». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Ещё по дабл-даблу на счету Майкла Портера, набравшего 15 очков и совершившего 10 подборов, и Торри Крэйга — 15 очков и 10 подборов. В составе гостей 18 очков на счету Джей Джей Редика, новичок команды первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон провёл на паркете 20 минут 57 секунд, набрав 15 очков и совершив 6 подборов.

«Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз». Итоговый счёт встречи — 131:124 (36:26, 27:34, 31:24, 37:40). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 10 результативных передач. В составе хозяев дабл-дабл на свой счёт записал Карл Энтони Таунс — 30 очков и 12 подборов.

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Майами Хит». Итоговый счёт матча — 122:117 (22:30, 41:35, 38:20, 21:32) в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач. По дабл-даблу на свой счёт записали Джамайкл Грин (14 очков и 10 подборов) и Монтрез Харрелл (15 очков и 11 подборов). В составе хозяев 20 очков набрал Джимми Батлер.

«Финикс Санз» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс». Итоговый счёт встречи — 103:99 (22:28, 34:16, 22:28, 25:27). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Деандре Эйтона — 10 очков и 11 подборов. В составе «Сан-Антонио» 30 очков набрал Демар Дерозан.

«Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Счёт встречи — 129:118 (35:30, 32:21, 31:35, 31:32). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 33 очка. Дабл-дабл оформил Домантас Сабонис, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» 37 очков набрал Д'Анджело Расселл, дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин, на счету которого 10 очков и 11 передач.