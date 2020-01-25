Джей Джей Редик опередил Коби Брайанта по количеству точных трёхочковых за карьеру

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик вышей на 14-е место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по количеству трёхочковых попаданий за карьеру, сообщает пресс-служба лиги. По этому показателю он опередил Коби Брайанта и Чонси Биллапса.



В матче с «Денвер Наггетс» Редик набрал 18 очков, реализовав пять бросков из-за дуги из семи. Таким образом, он записал на свой счёт 1831 точный трёхочковый бросок за карьеру.



На 13-й позиции по этому показателю — Джей Ар Смит, у него 1929 точных бросков из-за дуги.



Напомним, несмотря на выступление Редика, «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс». Итоговый счёт матча — 113:106 (37:28, 26:28, 31:26 19:24).