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Джей Джей Редик опередил Коби Брайанта по количеству точных трёхочковых за карьеру

Джей Джей Редик опередил Коби Брайанта по количеству точных трёхочковых за карьеру
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик вышей на 14-е место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по количеству трёхочковых попаданий за карьеру, сообщает пресс-служба лиги. По этому показателю он опередил Коби Брайанта и Чонси Биллапса.

В матче с «Денвер Наггетс» Редик набрал 18 очков, реализовав пять бросков из-за дуги из семи. Таким образом, он записал на свой счёт 1831 точный трёхочковый бросок за карьеру.

На 13-й позиции по этому показателю — Джей Ар Смит, у него 1929 точных бросков из-за дуги.

Напомним, несмотря на выступление Редика, «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете уступил «Денвер Наггетс». Итоговый счёт матча — 113:106 (37:28, 26:28, 31:26 19:24).

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