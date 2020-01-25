Единственный шотландский игрок в истории НБА умер в возрасте 39 лет
Бывший баскетболист сборной Великобритании, клубов НБА и Европы Роберт Арчибальд скончался в возрасте 39 лет, сообщает Sports Illustrated. О причинах смерти баскетболиста пока не сообщается.
Арчибальд является первым и пока единственным шотландским игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Роберт начинал карьеру в США, выступая за команду университета Иллинойса в лиге NCAA.
В 2002 году был выбран на драфте НБА под 32-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В НБА Арчибальд успел поиграть за «Торонто Рэпторс», «Орландо Мэджик» и «Финикс Санз».
Не добившись успеха в Америке, шотландец переехал в Европу, где выступал в составе испанской «Уникахи», украинского «Азовмаша» и «Сарагосы».
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