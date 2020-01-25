Ларкин четвёртый раз подряд получил звание MVP тура Евролиги

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин стал самым ценным игроком 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с мадридским «Реалом» Ларкин собрал коллекцию из 32 очков, 3 подборов и 2 перехватов. Рейтинг эффективности баскетболиста — 36. Его усилия помогли команде из Турции одержать победу со счётом 80:75.



После этой победы «Анадолу Эфес» продолжает лидировать в регулярном чемпионате Евролиги. После 21 тура в активе «Анадолу Эфес» 18 побед и три поражения. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 15 побед в 21 матче. Такие же показатели у двух испанских команд — «Реала» и «Барселоны».



У Шейна Ларкина это уже пятое звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги и четвёртое подряд.