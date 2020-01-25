Дабл-дабл О'Брайанта помог «Локомотиву-Кубань» одержать шестую победу подряд

В Краснодаре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал «Енисей».

Хозяева сразу же захватили преимущество и уже после первой четверти вели с преимуществом в 6 очков — 24:18. Во второй десятиминутке перевес «железнодорожников» стал двузначным — 50:40. Во второй половине встречи подопечные Пашутина не сбавляли оборотов и одержали уверенную победу — 94:79.

Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, на его счету дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Отметим успешную игру молодого воспитанника клуба Захара Ведищева, набравшего 16 баллов. У «Енисея» 14 очков в активе Александра Гудумака.

«Локомотив-Кубань» одержал уже шестую победу кряду в Единой лиге ВТБ.