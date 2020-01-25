Дабл-дабл О'Брайанта помог «Локомотиву-Кубань» одержать шестую победу подряд
В Краснодаре в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал «Енисей».
Хозяева сразу же захватили преимущество и уже после первой четверти вели с преимуществом в 6 очков — 24:18. Во второй десятиминутке перевес «железнодорожников» стал двузначным — 50:40. Во второй половине встречи подопечные Пашутина не сбавляли оборотов и одержали уверенную победу — 94:79.
Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, на его счету дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Отметим успешную игру молодого воспитанника клуба Захара Ведищева, набравшего 16 баллов. У «Енисея» 14 очков в активе Александра Гудумака.
«Локомотив-Кубань» одержал уже шестую победу кряду в Единой лиге ВТБ.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
94 : 79
Енисей
Красноярск, Россия
Локомотив-Кубань: О'Брайант - 24, Ведищев - 16, Уильямс - 13, Кузминскас - 10, Каммингс - 9, Фридзон - 7, Ивлев - 6, Ильницкий - 4, Мотовилов - 3, Калниетис - 2, Д. Кулагин, Деккер
Енисей: Гудумак - 14, Зубчич - 13, Захаров - 12, Хог - 10, Попов - 8, Ребич - 6, Берри - 5, Комиссаров - 5, Льюис - 4, Викторов - 2, Грин, Митусов
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