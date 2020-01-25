«Химки» перед матчем с «Цмоки-Минском» потеряли ряд ключевых игроков

Завтра, 26 января, в Минске пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» померятся силами с «Химками». Команда из Московской области перед поединком понесла серьёзные кадровые потери.
После матча Евролиги с «Басконией» из строя выбыли Джереми Эванс, Энтони Гилл, Алексей Швед и Дайрис Бертанс. При этом в лазарете по-прежнему остаётся Крис Крамер.
Ожиданиями от матча в сильно усечённом составе поделился наставник «Химок» Римас Куртинайтис.
«К сожалению, после встречи с «Басконией» у нас много потерь, но это часть нашей жизни. Надо играть и выигрывать теми силами, которые сейчас есть. Хороший шанс для тех, кто играл меньше в последних матчах. «Цмоки-Минск» — команда сложная, имели с ними проблемы и в домашней встрече. Мы должны показать собранность и желание», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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