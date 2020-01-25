Лукич: «Нижний Новгород» не строит иллюзий, ЦСКА — это другая галактика

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда сыграет с ЦСКА. Специалист признался, что его подопечные не питают иллюзий перед встречей с одним из лучших коллективов континента.
«ЦСКА — это элита европейского баскетбола. Поражение в январе от «Химок» никак не повлияло на них, даже наоборот. Кроме того, их ростер пополнился новым качественным игроком Ховардом Сант-Росом, который отлично вписался в командную игру, проповедуемую ЦСКА. Длинная скамейка позволяет им и в защите, и в нападении использовать множество опций, что заставляет соперников принимать нестандартные решения. А ЦСКА в таких ситуациях выходит победителем.
Мы не строим иллюзий и прекрасно понимаем разницу между нашими коллективами. В то же время мы не должны чувствовать никакого давления и, надеюсь, сможем быть раскрепощёнными на паркете. Такая игра в исполнении нашей команды уже была видна в матче с «Нимбурком», но ЦСКА — это другая галактика», — приводит слова специалиста официальный сайт нижегородского клуба.
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