Шарич поставил Букера выше Эмбиида, Симмонса и Таунса

Форвард «Финикс Санз» Дарио Шарич признался, что считает Девина Букера самым талантливым напарником по команде, с кем ему когда-либо приходилось выступать.

«Конечно, Букер игрок уровня Матча всех звёзд. На мой взгляд, он лучший из тех, с кем я когда-либо играл. Видел игру Эмбиида, Симмонса, Таунса. Отличные баскетболисты! Но Букер — это совершенно иной уровень. Здорово, когда есть такой напарник по команде, как он», — сказал Шарич в интервью, размещённом на странице ZonaSports в «Твиттере».

23-летний Букер — тринадцатый номер драфта НБА 2015 года. В 2017-м он провёл матч, набрав 70 баллов. В 2018-м стал победителем конкурса трёхочковых. В 2019 году Девин покорил отметку 5000 набранных очков в НБА. В более раннем возрасте такого добивались только Леброн Джеймс, Кармело Энтони, Кевин Дюрант и Дуайт Ховард.