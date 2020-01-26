Экс-центровой «Атланты» Таварес: ЦСКА мог бы на равных играть с рядом команд НБА

43-й номер драфта 2014 года, бывший центровой «Атланты Хоукс» и «Кливленд Кавальерс» Уолтер Таварес, выступающий ныне в составе мадридского «Реала», заявил, что уровень Евролиги значительно вырос и добавил, что ряд европейских команд, в том числе, ЦСКА, могли бы выступать в НБА.
«В Евролиге каждый может обыграть каждого. Раньше фавориты оступались крайне редко, сейчас это происходит почти в каждом туре. Все наши соперники крайне мотивированы. Плюс в прежнем формате у команд было право на ошибку. В новом — на кону каждый матч, проигрывать дома категорически нельзя. Такого нет даже в НБА, где, по общему мнению, слишком раздута регулярка и клубы могут себе позволить где-то сыграть вполсилы.
Плюс за последние годы в клубы Евролиги приехало много баскетболистов с опытом игры в НБА, знаменитый американский тренер Рик Питино возглавил «Панатинаикос». Всё это повышает уровень и значимость турнира.
Я считаю, что «Реал», ЦСКА и «Анадолу» могли бы на равных играть с рядом клубов НБА и обыгрывать их", — приводит слова Тавареса издание «Известия».
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