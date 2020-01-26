25 очков Митчелла и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» одержать победу над «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити (США) и завершилась победой хозяев со счётом 112:107, которая стала для них четвёртой кряду.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший наибольшее количество очков – 25, а также сделавший 8 подборов и 5 передач.

Больше всех очков в составе «Далласа» набрал 20-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 25 очков, 6 подборов и 7 передач.

Дабл-даблом в составе «Юты» отметился французский центровой Руди Гобер – 22 очка, 17 подборов и 2 передачи.

«Юта Джаз» (32-13) занимает второе место в Западной конференции, а «Даллас Маверикс» — шестое.