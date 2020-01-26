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25 очков Митчелла и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» одержать победу над «Далласом»

25 очков Митчелла и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» одержать победу над «Далласом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити (США) и завершилась победой хозяев со счётом 112:107, которая стала для них четвёртой кряду.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший наибольшее количество очков – 25, а также сделавший 8 подборов и 5 передач.

Больше всех очков в составе «Далласа» набрал 20-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 25 очков, 6 подборов и 7 передач.

Дабл-даблом в составе «Юты» отметился французский центровой Руди Гобер – 22 очка, 17 подборов и 2 передачи.

«Юта Джаз» (32-13) занимает второе место в Западной конференции, а «Даллас Маверикс» — шестое.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Митчелл - 25, Богданович - 23, Гобер - 22, О'Нил - 12, Инглс - 9, Конли - 6, Ньянг - 6, Кларксон - 5, Брэдли - 4, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Карри - 19, Порзингис - 15, Райт - 11, Хардуэй-младший - 11, Финни-Смит - 9, Клебер - 8, Джексон - 5, Брансон - 2, Марьянович - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брокхофф, Коли-Стайн, Ли, Пауэлл
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