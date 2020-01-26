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45 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Детройт»

45 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 121:111.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кайри Ирвинг, набравший 45 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Деррик Роуз, набравший 27 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 очков и 21 подбора.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» сыграет с Кливленд Кавальерс, а «Бруклин Нетс» встретится с «Нью-Йорк Никс». Игры пройдут 28 и 27 января соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 121
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Роуз - 27, Драммонд - 20, Михайлюк - 19, Браун - 17, Вуд - 10, Галлоуэй - 8, Моррис - 6, King - 4, Боун, Гриффин, Джексон, Думбуйа, Кеннард, Мейкер, Снелл, Томас, Фрейзер
Бруклин Нетс: Ирвинг - 45, Аллен - 20, Харрис - 16, ЛеВерт - 11, Динуайдди - 10, Чендлер - 7, Принс - 6, Темпл - 4, Клэкстон - 2, Martin, Джордан, Дюрант, Куруч, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Муса, Пинсон
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