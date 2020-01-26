45 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 121:111.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кайри Ирвинг, набравший 45 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Деррик Роуз, набравший 27 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 очков и 21 подбора.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» сыграет с Кливленд Кавальерс, а «Бруклин Нетс» встретится с «Нью-Йорк Никс». Игры пройдут 28 и 27 января соответственно.