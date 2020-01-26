Леброн вышел на третье место в списке лучших снайперов НБА, обойдя Брайанта

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходит в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр».

На момент написания новости проходит третья четверть. Счёт в матче 82:66 в пользу «Филадельфии».

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 18 очков и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НБА. Набрав 33 661 очко за карьеру, он обошёл по этому показателю пятикратного чемпиона НБА легендарного бывшего защитника «Лейкерс» Коби Брайанта, на счету которого 33 643 очка.

Возглавляет рейтинг Карим Абдул-Джаббар. На его счету 38 387 очков. Второе место занимает Карл Мэлоун, которому за карьеру в НБА удалось набрать 36 928 очков.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».