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«Чикаго» обыграл «Кливленд», Лавин набрал 44 очка

«Чикаго» обыграл «Кливленд», Лавин набрал 44 очка
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) и завершилась победой гостей со счётом 118:106.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Ларри Нэнс также оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Кливленд» потерпел седьмое поражение кряду. «Чикаго» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:104.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Лав - 20, Осман - 18, Секстон - 18, Нэнс - 15, Гарлэнд - 13, Томпсон - 7, Хенсон - 7, Маккинни - 4, Экзам - 4, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Кук, Найт, Портер, Уэйд
Чикаго Буллз: Лавин - 44, Саторански - 19, Янг - 11, Данн - 10, Арчидиаконоу - 9, Уайт - 8, Хатчинсон - 8, Корнет - 6, Валентайн - 3, Mokoka, Гэффорд, Картер, Маркканен, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 37, Уиггинс - 22, Бэйтс-Диоп - 11, Ковингтон - 10, Напьер - 10, Калвер - 5, Окоги - 5, Reid - 2, Маклафлин - 2, Белл, Вонле, Дьенг, Краббе, Лейман, Мартин, Ноуэлл
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 26, Пол - 25, Базли - 15, Жильжо-Александер - 11, Мускала - 11, Dort - 10, Диалло - 10, Бертон - 5, Hervey, Roberson, Roby, Адамс, Галлинари, Надер, Ноэль, Фергюсон
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