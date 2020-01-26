«Чикаго» обыграл «Кливленд», Лавин набрал 44 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) и завершилась победой гостей со счётом 118:106.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Ларри Нэнс также оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Кливленд» потерпел седьмое поражение кряду. «Чикаго» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:104.